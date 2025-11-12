Qualcomm in Greater Bengaluru的系统级芯片工程师薪酬范围从Hardware Engineer级别的每year₹3M到Senior Staff Hardware Engineer级别的每year₹11M。 year薪酬 in Greater Bengaluru包的中位数总计为₹5.5M。 查看Qualcomm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Qualcomm，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (16.65% 半年)
33.3% 归属于 3rd-年 (16.65% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Qualcomm，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)