Qualcomm in United States的专用集成电路工程师薪酬范围从Hardware Engineer级别的每year$156K到Principal Hardware Engineer级别的每year$508K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$267K。 查看Qualcomm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$125K
$20.9K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$209K
$154K
$40.2K
$15.1K
Staff Hardware Engineer
$267K
$183K
$59.3K
$23.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Qualcomm，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (16.65% 半年)
33.3% 归属于 3rd-年 (16.65% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Qualcomm，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)