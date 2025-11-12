公司目录
Qualcomm
  • 薪资
  • 硬件工程师

  • 专用集成电路工程师

Qualcomm 专用集成电路工程师 薪资

Qualcomm in United States的专用集成电路工程师薪酬范围从Hardware Engineer级别的每year$156K到Principal Hardware Engineer级别的每year$508K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$267K。 查看Qualcomm总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025

平均薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$125K
$20.9K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$209K
$154K
$40.2K
$15.1K
Staff Hardware Engineer
$267K
$183K
$59.3K
$23.8K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票类型
RSU

在Qualcomm，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33.3% 归属于 1st- (33.30% 年度)

  • 33.3% 归属于 2nd- (16.65% 半年)

  • 33.3% 归属于 3rd- (16.65% 半年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Qualcomm，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Qualcomm in United States专用集成电路工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$508,343。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Qualcomm in United States专用集成电路工程师职位的年度总薪酬中位数为$267,000。

