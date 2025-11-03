公司目录
Proton
Proton 软件工程师 薪资

Proton in Spain的软件工程师薪酬包中位数为每year€72.2K。 查看Proton总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/3/2025

薪酬中位数
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
年薪总额
€72.2K
级别
L2C
基本工资
€72.2K
Stock (/yr)
€0
奖金
€0
在职年限
0-1 年
工作经验
5-10 年
职业等级是什么 Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Proton，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Proton in Spain软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€90,708。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Proton in Spain软件工程师职位的年度总薪酬中位数为€72,166。

