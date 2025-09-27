Mức lương cao nhất cho 航空航天工程师 tại Parker Hannifin in United States là bao nhiêu?
Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí 航空航天工程师 tại Parker Hannifin in United States có tổng thu nhập hàng năm là $132,536. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Nhân viên 航空航天工程师 tại Parker Hannifin được trả lương bao nhiêu in United States?
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Parker Hannifin cho vị trí 航空航天工程师 in United States là $91,328.