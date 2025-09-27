公司目录
Parker Hannifin
Parker Hannifin
Parker Hannifin 航空航天工程师 薪资

Parker Hannifin in United States的航空航天工程师平均总薪酬范围从每year$91.3K到$133K。 查看Parker Hannifin总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025

平均总薪酬

$104K - $120K
United States
常见范围
可能范围
$91.3K$104K$120K$133K
常见范围
可能范围

💰 查看全部 薪资

$160K

职业等级是什么 Parker Hannifin?

常见问题

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí 航空航天工程师 tại Parker Hannifin in United States có tổng thu nhập hàng năm là $132,536. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Parker Hannifin cho vị trí 航空航天工程师 in United States là $91,328.

