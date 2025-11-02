公司目录
Pandora
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

Pandora 软件工程师 薪资

Pandora in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer III级别的每year$163K到Staff Software Engineer级别的每year$270K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$195K。 查看Pandora总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
(入门级)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
查看 4 更多等级
添加薪酬对比等级
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Pandora，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Pandora in United States软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$306,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Pandora in United States软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$190,000。

推荐职位

    未找到Pandora的推荐职位

相关公司

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • 查看所有公司 ➜

其他资源