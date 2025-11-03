Panasonic in United States的机械工程师薪酬L2级别为每year$88.6K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$89.3K。 查看Panasonic总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/3/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
