Palo Alto Networks 用户体验研究员 薪资

Palo Alto Networks in United States的用户体验研究员平均总薪酬范围从每year$186K到$271K。 查看Palo Alto Networks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/3/2025

平均总薪酬

$214K - $244K
United States
常见范围
可能范围
$186K$214K$244K$271K
常见范围
可能范围

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



常见问题

Palo Alto Networks in United States用户体验研究员职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$271,400。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Palo Alto Networks in United States用户体验研究员职位的年度总薪酬中位数为$186,300。

