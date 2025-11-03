公司目录
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks 销售工程师 薪资

Palo Alto Networks in United States的销售工程师薪酬包中位数为每year$211K。 查看Palo Alto Networks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/3/2025

薪酬中位数
company icon
Palo Alto Networks
Sales Engineer
Austin, TX
年薪总额
$211K
级别
L6
基本工资
$136K
Stock (/yr)
$25K
奖金
$50K
在职年限
3 年
工作经验
5 年
职业等级是什么 Palo Alto Networks?
最新薪资提交
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



常见问题

Palo Alto Networks in United States销售工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$309,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Palo Alto Networks in United States销售工程师职位的年度总薪酬中位数为$232,500。

其他资源