Nielsen in United States的数据科学家薪酬范围从Data Scientist级别的每year$111K到Senior Data Scientist级别的每year$122K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$115K。 查看Nielsen总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
