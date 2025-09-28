NICE in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year$92.3K到Lead Software Engineer级别的每year$218K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$128K。 查看NICE总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***