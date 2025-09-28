Quel est le salaire 数据科学经理 le plus élevé chez nference in United States ?
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste 数据科学经理 chez nference in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $327,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
Combien gagnent les employés 数据科学经理 de nference in United States ?
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez nference pour le poste 数据科学经理 in United States est de $230,850.