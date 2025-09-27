NextRoll in United States的软件工程师薪酬范围从EIC2级别的每year$155K到EIC3级别的每year$190K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$180K。 查看NextRoll总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***