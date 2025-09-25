NCR in United States的产品设计师薪酬范围从Grade 9级别的每year$93.5K到Grade 11级别的每year$140K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$133K。 查看NCR总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/25/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
