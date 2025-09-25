公司目录
NCR
  • 薪资
  • 产品设计师

  • 所有产品设计师薪资

NCR 产品设计师 薪资

NCR in United States的产品设计师薪酬范围从Grade 9级别的每year$93.5K到Grade 11级别的每year$140K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$133K。 查看NCR总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/25/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级

$160K

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
贡献数据
职业等级是什么 NCR?

包含职位

用户体验设计师

常见问题

NCR in United States产品设计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$185,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
NCR in United States产品设计师职位的年度总薪酬中位数为$100,000。

其他资源