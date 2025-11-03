公司目录
Mphasis 数据科学家 薪资

Mphasis in Taiwan的数据科学家薪酬L5级别为每yearNT$397K。 year薪酬 in Taiwan包的中位数总计为NT$406K。 查看Mphasis总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/3/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
职业等级是什么 Mphasis?

常见问题

Mphasis in Taiwan数据科学家职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬NT$935,975。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Mphasis in Taiwan数据科学家职位的年度总薪酬中位数为NT$935,975。

