  • Czech Republic

Microsoft 软件工程经理 薪资 在Czech Republic

Microsoft in Czech Republic的软件工程经理薪酬范围从64级别的每yearCZK 2.75M到66级别的每yearCZK 5.29M。 year薪酬 in Czech Republic包的中位数总计为CZK 4.04M。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/7/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：

  • 20% 归属于 1st- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 2nd- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 3rd- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 4th- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 5th- (20.00% 年度)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Sometimes a 5 year schedule



常见问题

Microsoft in Czech Republic软件工程经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CZK 5,294,394。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Microsoft in Czech Republic软件工程经理职位的年度总薪酬中位数为CZK 3,202,596。

