Microsoft in Czech Republic的软件工程经理薪酬范围从64级别的每yearCZK 2.75M到66级别的每yearCZK 5.29M。 year薪酬 in Czech Republic包的中位数总计为CZK 4.04M。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
