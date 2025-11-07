Microsoft in Switzerland的软件工程师薪酬范围从60级别的每yearCHF 160K到64级别的每yearCHF 252K。 year薪酬 in Switzerland包的中位数总计为CHF 177K。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.8K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 160K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：
20% 归属于 1st-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 3rd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 4th-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 5th-年 (20.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
