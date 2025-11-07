Microsoft in Romania的软件工程师薪酬范围从59级别的每yearRON 295K到64级别的每yearRON 503K。 year薪酬 in Romania包的中位数总计为RON 325K。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
SDE
RON 295K
RON 196K
RON 81.5K
RON 17.1K
60
RON 298K
RON 189K
RON 88.9K
RON 19.5K
SDE II
RON 337K
RON 206K
RON 98.7K
RON 32K
62
RON 380K
RON 243K
RON 85.7K
RON 51.1K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
Sometimes a 5 year schedule
