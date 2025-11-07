Microsoft in Norway的软件工程师薪酬范围从60级别的每yearNOK 743K到66级别的每yearNOK 2.18M。 year薪酬 in Norway包的中位数总计为NOK 1.08M。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：
20% 归属于 1st-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 3rd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 4th-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 5th-年 (20.00% 年度)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
Sometimes a 5 year schedule
包含职位提交新职位