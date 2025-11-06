Microsoft in Czech Republic的软件工程师薪酬范围从59级别的每yearCZK 1.1M到65级别的每yearCZK 3.66M。 year薪酬 in Czech Republic包的中位数总计为CZK 2.29M。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
SDE
CZK 1.1M
CZK 874K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：
20% 归属于 1st-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 3rd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 4th-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 5th-年 (20.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
