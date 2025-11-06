Microsoft in Bucharest Metropolitan Area的软件工程师薪酬范围从59级别的每yearRON 294K到64级别的每yearRON 526K。 year薪酬 in Bucharest Metropolitan Area包的中位数总计为RON 372K。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.3K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.4K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.5K
RON 55.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：
20% 归属于 1st-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 3rd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 4th-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 5th-年 (20.00% 年度)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
Sometimes a 5 year schedule
包含职位提交新职位