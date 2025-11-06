公司目录
Microsoft
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 销售

  • 所有销售薪资

  • Prague Metropolitan Area

Microsoft 销售 薪资 在Prague Metropolitan Area

Microsoft in Prague Metropolitan Area的销售薪酬范围从60级别的每yearCZK 2.27M到61级别的每yearCZK 2.41M。 year薪酬 in Prague Metropolitan Area包的中位数总计为CZK 2.32M。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
查看 8 更多等级
添加薪酬对比等级
Microsoft logo
+CZK 5.18M
Block logo
+CZK 1.25M
Robinhood logo
+CZK 1.92M
Stripe logo
+CZK 432K
Datadog logo
+CZK 755K
Verily logo
+CZK 475K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：

  • 20% 归属于 1st- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 2nd- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 3rd- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 4th- (20.00% 年度)

  • 20% 归属于 5th- (20.00% 年度)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Sometimes a 5 year schedule



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 销售 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

外勤销售代表

外勤销售经理

客户主管

客户经理

客户成功工程师

常见问题

Microsoft in Prague Metropolitan Area销售职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CZK 3,257,976。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Microsoft in Prague Metropolitan Area销售职位的年度总薪酬中位数为CZK 1,954,875。

推荐职位

    未找到Microsoft的推荐职位

相关公司

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • 查看所有公司 ➜

其他资源