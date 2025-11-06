Microsoft in Munich Metro Region的销售薪酬范围从60级别的每year€131K到64级别的每year€250K。 year薪酬 in Munich Metro Region包的中位数总计为€135K。 查看Microsoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
59
€ --
€ --
€ --
€ --
60
€116K
€80.6K
€7.6K
€28.2K
61
€124K
€82K
€19.9K
€22.3K
62
€173K
€108K
€23.4K
€41.4K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs采用5年归属时间表：
20% 归属于 1st-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 3rd-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 4th-年 (20.00% 年度)
20% 归属于 5th-年 (20.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
