Mercury in United States的软件工程师薪酬范围从IC1级别的每year$132K到IC4级别的每year$293K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$214K。 查看Mercury总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
在Mercury，RSUs采用6年归属时间表：
16.67% 归属于 1st-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 2nd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 3rd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 4th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 5th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 6th-年 (16.67% 年度)
7 years post-termination exercise window.