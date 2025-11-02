公司目录
Mercury 产品经理 薪资

Mercury in United States的产品经理薪酬IC3级别为每year$289K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$230K。

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
实习薪资

归属时间表

16.67%

1

16.67%

2

16.67%

3

16.67%

4

16.67%

5

16.67%

6

股票类型
RSU

在Mercury，RSUs采用6年归属时间表：

  • 16.67% 归属于 1st- (16.67% 年度)

  • 16.67% 归属于 2nd- (16.67% 年度)

  • 16.67% 归属于 3rd- (16.67% 年度)

  • 16.67% 归属于 4th- (16.67% 年度)

  • 16.67% 归属于 5th- (16.67% 年度)

  • 16.67% 归属于 6th- (16.67% 年度)

7 years post-termination exercise window.



常见问题

Mercury in United States产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$386,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Mercury in United States产品经理职位的年度总薪酬中位数为$240,870。

