Mercury in United States的产品设计师薪酬IC4级别为每year$280K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$190K。 查看Mercury总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
在Mercury，RSUs采用6年归属时间表：
16.67% 归属于 1st-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 2nd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 3rd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 4th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 5th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 6th-年 (16.67% 年度)
7 years post-termination exercise window.