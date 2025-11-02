Mercury in United States的业务拓展薪酬IC2级别为每year$150K。 查看Mercury总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025
平均总薪酬
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
在Mercury，RSUs采用6年归属时间表：
16.67% 归属于 1st-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 2nd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 3rd-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 4th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 5th-年 (16.67% 年度)
16.67% 归属于 6th-年 (16.67% 年度)
7 years post-termination exercise window.