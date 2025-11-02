Mercari in Japan的软件工程经理薪酬MG6级别为每year¥32.71M。 year薪酬 in Japan包的中位数总计为¥16.36M。 查看Mercari总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Mercari，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 2nd-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 3rd-年 (8.32% 季度)