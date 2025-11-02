Mercari in Japan的软件工程师薪酬范围从MG1级别的每year¥7.47M到MG4级别的每year¥14.2M。 year薪酬 in Japan包的中位数总计为¥12.22M。 查看Mercari总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Mercari，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 2nd-年 (8.32% 季度)
33.3% 归属于 3rd-年 (8.32% 季度)