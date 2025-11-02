公司目录
Mercari
Mercari 产品经理 薪资

Mercari in Japan的产品经理薪酬MG4级别为每year¥16.22M。 year薪酬 in Japan包的中位数总计为¥16.44M。 查看Mercari总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
最新薪资提交
实习薪资

归属时间表

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票类型
RSU

在Mercari，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33.3% 归属于 1st- (8.32% 季度)

  • 33.3% 归属于 2nd- (8.32% 季度)

  • 33.3% 归属于 3rd- (8.32% 季度)



常见问题

Mercari in Japan产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬¥20,975,921。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Mercari in Japan产品经理职位的年度总薪酬中位数为¥15,683,916。

