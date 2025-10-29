公司目录
McKinsey
McKinsey 软件工程师 薪资

McKinsey in United States的软件工程师薪酬范围从Junior Engineer级别的每year$131K到Principal Architect I级别的每year$293K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$185K。 查看McKinsey总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025

Junior Engineer
(入门级)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
职业等级是什么 McKinsey?

全栈软件工程师

数据工程师

常见问题

McKinsey in United States软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$292,933。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
McKinsey in United States软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$175,000。

