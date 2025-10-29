McKinsey in United States的软件工程师薪酬范围从Junior Engineer级别的每year$131K到Principal Architect I级别的每year$293K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$185K。 查看McKinsey总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
