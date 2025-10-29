McKinsey in United States的管理咨询顾问薪酬范围从Business Analyst级别的每year$121K到Partner级别的每year$388K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$245K。 查看McKinsey总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
