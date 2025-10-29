公司目录
McKinsey
McKinsey 数据科学家 薪资

McKinsey in United States的数据科学家薪酬范围从Data Scientist级别的每year$152K到Principal级别的每year$248K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$170K。 查看McKinsey总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
职业等级是什么 McKinsey?

常见问题

McKinsey in United States数据科学家职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$327,500。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
McKinsey in United States数据科学家职位的年度总薪酬中位数为$170,000。

其他资源