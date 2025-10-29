McKinsey in United States的数据科学家薪酬范围从Data Scientist级别的每year$152K到Principal级别的每year$248K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$170K。 查看McKinsey总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***