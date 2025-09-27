Mavenir Information Technologist (IT) 薪资

¿Cuál es el salario más alto de jobFamilies.Information Technologist (IT) en Mavenir?
El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Mavenir tiene una compensación total anual de CZK 1,417,157. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de jobFamilies.Information Technologist (IT) en Mavenir?
La compensación total anual mediana reportada en Mavenir para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es CZK 1,014,000.