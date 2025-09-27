Mailchimp in United States的软件工程师薪酬范围从Engineer II级别的每year$149K到Staff Engineer级别的每year$291K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$218K。 查看Mailchimp总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Mailchimp，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)