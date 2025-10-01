Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area的软件工程师薪酬范围从Entry Software Engineer级别的每year$139K到Lead Software Engineer级别的每year$188K。 year薪酬 in Miami-Ft. Lauderdale Area包的中位数总计为$149K。 查看Magic Leap总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Magic Leap，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)