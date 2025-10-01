Luxoft in Ukraine的软件工程师薪酬范围从L2级别的每yearUAH 1.42M到L5级别的每yearUAH 3.18M。 year薪酬 in Ukraine包的中位数总计为UAH 1.78M。 查看Luxoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
