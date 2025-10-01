Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area的软件工程师薪酬范围从L1级别的每yearMX$31.1K到L4级别的每yearMX$62K。 year薪酬 in Guadalajara Metropolitan Area包的中位数总计为MX$49.2K。 查看Luxoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
