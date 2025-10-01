Luxoft in Canada的软件工程师薪酬范围从L2级别的每yearCA$94.7K到L3级别的每yearCA$109K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$95.6K。 查看Luxoft总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
