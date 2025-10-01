公司目录
Lucid 软件工程师 薪资 在Raleigh-Durham Area

Lucid in Raleigh-Durham Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每year$99.9K到Software Engineer 2级别的每year$126K。 year薪酬 in Raleigh-Durham Area包的中位数总计为$99.9K。 查看Lucid总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
(入门级)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Lucid，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

其他资源