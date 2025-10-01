Logitech in Greater Taipei Area的机械工程师薪酬范围从I3级别的每yearNT$1.74M到I4级别的每yearNT$2.57M。 year薪酬 in Greater Taipei Area包的中位数总计为NT$1.81M。 查看Logitech总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Logitech，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)