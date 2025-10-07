Leidos in United States的Cloud Security Architect薪酬范围从T1级别的每year$74K到T5级别的每year$177K。 查看Leidos总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***