Leidos in United States的全栈软件工程师薪酬范围从T1级别的每year$84.4K到T6级别的每year$233K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$98K。 查看Leidos总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
