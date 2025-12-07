公司目录
Keystone Peer Review Organization
Keystone Peer Review Organization 解决方案架构师 薪资

Keystone Peer Review Organization in United States的解决方案架构师平均总薪酬范围从每year$125K到$177K。 查看Keystone Peer Review Organization总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 12/7/2025

平均总薪酬

$141K - $161K
United States
常见范围
可能范围
$125K$141K$161K$177K
常见范围
可能范围

职业等级是什么 Keystone Peer Review Organization?

常见问题

Keystone Peer Review Organization in United States解决方案架构师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$177,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Keystone Peer Review Organization in United States解决方案架构师职位的年度总薪酬中位数为$124,500。

