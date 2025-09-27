Ni mshahara gani wa juu zaidi wa 软件工程经理 katika Kaufman Rossin in United States?
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa 软件工程经理 katika Kaufman Rossin in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $221,375. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Wafanyakazi wa 软件工程经理 wa Kaufman Rossin wanapokea kiasi gani in United States?
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Kaufman Rossin kwa jukumu la 软件工程经理 in United States ni $161,700.