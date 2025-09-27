Kaseya in Poland的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 2级别的每yearPLN 255K到Senior Software Engineer级别的每yearPLN 291K。 year薪酬 in Poland包的中位数总计为PLN 265K。 查看Kaseya总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
