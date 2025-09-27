公司目录
Kaseya
Kaseya 软件工程师 薪资

Kaseya in Poland的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 2级别的每yearPLN 255K到Senior Software Engineer级别的每yearPLN 291K。 year薪酬 in Poland包的中位数总计为PLN 265K。 查看Kaseya总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
(入门级)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
查看 2 更多等级
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

职业等级是什么 Kaseya?

包含职位

提交新职位

全栈软件工程师

常见问题

Kaseya in Poland软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬PLN 327,642。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Kaseya in Poland软件工程师职位的年度总薪酬中位数为PLN 274,918。

其他资源