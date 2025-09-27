Quel est le salaire 产品设计师 le plus élevé chez Jaguar Land Rover in United States ?
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste 产品设计师 chez Jaguar Land Rover in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $89,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
Combien gagnent les employés 产品设计师 de Jaguar Land Rover in United States ?
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jaguar Land Rover pour le poste 产品设计师 in United States est de $63,750.