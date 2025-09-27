公司目录
Jaguar Land Rover 产品设计师 薪资

Jaguar Land Rover in United States的产品设计师平均总薪酬范围从每year$63.8K到$89.3K。 查看Jaguar Land Rover总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/27/2025

平均总薪酬

$69K - $80.3K
United States
常见范围
可能范围
$63.8K$69K$80.3K$89.3K
常见范围
可能范围

职业等级是什么 Jaguar Land Rover?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste 产品设计师 chez Jaguar Land Rover in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $89,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jaguar Land Rover pour le poste 产品设计师 in United States est de $63,750.

