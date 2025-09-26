Jabil in Taiwan的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每yearNT$39.4K到Senior Software Engineer级别的每yearNT$51.2K。 year薪酬 in Taiwan包的中位数总计为NT$43.9K。 查看Jabil总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/26/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$39.4K
NT$38.1K
NT$0
NT$1.3K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
