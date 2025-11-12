公司目录
Intuit
Intuit 全栈软件工程师 薪资 在Canada

Intuit in Canada的全栈软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每yearCA$107K到Staff Software Engineer级别的每yearCA$307K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$166K。 查看Intuit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025

平均薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer 1
(入门级)
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Intuit，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



常见问题

Intuit in Canada全栈软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$307,104。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Intuit in Canada全栈软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$178,771。

