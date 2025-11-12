Intuit in Canada的全栈软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每yearCA$107K到Staff Software Engineer级别的每yearCA$307K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$166K。 查看Intuit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Intuit，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)