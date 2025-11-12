InMobi in India的后端软件工程师薪酬范围从SDE I级别的每year₹2.45M到SDE III级别的每year₹5.6M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹3.01M。 查看InMobi总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在InMobi，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (1.19% 每期)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)